Pralna krtača za platišča

Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.

Pralna krtača za platišča zahvaljujoč njeni posebni obliki in ščetinam zagotavlja kar najbolj učinkovito 360° čiščenje. S krtačo boste dosegli in brezkompromisno očistili celo težko dostopna mesta in najmanjša vmesna mesta na platiščih ali špicah kolesa. Z enakomerno porazdelitvijo vode po vseh 360° se bo umazanija enotno raztopila in sprala. Ostalo bodo opravile kakovostne ščetine. Vse kar bo ostalo, so enakomerni in vsepovsod čisti rezultati čiščenja. Pokrivna matica, ki je prav tako vključena v obseg dobave, zagotavlja stabilen položaj v visokotlačni pištoli. Ergonomsko oblikovan ročaj zagotavlja enostavno in udobno rokovanje. Na kratko: idealna rešitev za bleščeče čista platišča in špice koles. Pralna krtača za platišča je primerna za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K2 - K7.

Značilnosti in prednosti
Enakomerna porazdelitev vode po vseh 360°
  • Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
Kakovostne ščetine
  • Učinkovito in nežno čiščenje
Nanos čistila
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Neprekinjeno razporejene ščetine
  • Za čiščenje težko dostopnih mest in manjših vmesnih prostorov
Pralna krtača za platišča
  • Za vse tipe vozil
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,27
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,395
Mere (D × Š × V) (mm) 422 x 80 x 101

