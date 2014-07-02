Autošampón s penovacou tryskou 1l

Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.

Penovacia tryska FJ 10 C Connect 'n' Clean s autošampónom. Systém rýchlej výmeny čistiaceho prostriedku umožňuje rýchle prepínanie medzi rôznymi čistiacimi prostriedkami jediným kliknutím. Dávkovanie čistiaceho prostriedku sa dá pohodlne nastaviť na penovacej tryske (žlté tlačidlo). Úroveň prúdu sa dá podľa potreby meniť. Po použití penovaciu trysku opláchnite čistou vodou, aby ste predišli upchatiu zvyškami čistiaceho prostriedku. Kompatibilné so všetkými tlakovými čističmi Kärcher triedy K 2 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Inovatívna penovacia tryska
  • Výroba a aplikácia vysoko účinnej peny.
Súprava
  • Praktická súprava s rôznymi čistiacimi prostriedkami.
Systém rýchlej výmeny
  • Rýchlejšie a pohodlnejšie striedanie čistiacich prostriedkov iba jedným kliknutím.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Spotreba čistiaceho prostriedku regulovaná používateľom
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
  • Objem nádoby je vždy viditeľný
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 1,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 103 x 201 x 260
Kompatibilita Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Obytné automobily
Autošampón s penovacou tryskou 1l náhradný diel

