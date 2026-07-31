Роликовая щетка 500, мягкая
Мягкая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.
Особенности и преимущества
Тщательная очистка до самого края
- Боковой венец щетины амортизирует удары и позволяет очищать поверхности вплотную к краям.
- Наклонное расположение щетины в центральной части щетки исключает образование полос.
Интуитивная цветовая кодировка
- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.
Механизм для быстрой замены
- Быстрая замена щеток для оптимального решения различных задач чистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Цвет
|синий
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,683
Видео
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
- HDS 8/18-4CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/20-4 М Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Привод для роликовой щетки 500
Области применения
- Для чистки чувствительных фасадов со стеклянными, ПВХ или лакированными поверхностями
- Для чистки солнечных батарей, стеклянных и плексигласовых поверхностей, стекол зимних садов