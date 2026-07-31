Роликова щітка 500, м'яка

М'яка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Ідеально підходить для очищення скляних поверхонь і сонячних батарей. Легко і швидко замінюється і надійно кріпиться на приводі.

Особливості та переваги
Ретельне очищення до самого краю
  • Бічний вінець щетини амортизує удари і дозволяє очищати поверхні впритул до країв.
  • Похиле розташування щетини в центральній частині щітки виключає утворення розводів.
Інтуїтивне кольорове кодування
  • Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щіткової насадки.
Механізм для швидкої заміни
  • Швидка заміна щіток для оптимального вирішення різних задач очищення.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура води на вході (°C) 40
Колір синій
Вага (з упаковкою) (кг) 1,683

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Для очищення чутливих фасадів зі скляними, ПВХ або лакованими поверхнями
  • Для очищення сонячних батарей, скляних і плексігласових поверхонь, засклення зимових садів