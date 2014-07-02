Jednostupanjski produžetak mlaznice

Produžetak mlaznice za povećanje dosega za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora.

Značajke i prednosti
Produžetak mlazne cijevi za 0,4 m
  • Za čišćenje teško pristupačnih mjesta (prije svega na visini)
Kompaktan oblik
  • Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
  • Jednostavno rukovanje.
Kompaktan oblik
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 446 x 45 x 45
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
