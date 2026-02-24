Komplet O-prstena

Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača.

Značajke i prednosti
Zamjena O-prstena
  • Jednostavna zamjena O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnog čistača
Jednostavna zamjena
  • Velika praktičnost u uporabi
Zamjenski O-prsten(prsteni)
  • Dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 17 x 17 x 13
Kompatibilni uređaji
