Pametno kombinirano: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira tri važne funkcije u jednom proizvodu. Nanesite pjenu, otpustite tvrdokornu prljavštinu visokotlačnim plosnatim raspršivačem ili radite osobito temeljito, ali pažljivo s mekom četkom – sve je moguće bez potrebe za ijednim mijenjanjem pribora. Željena funkcija odabire se polugom u području držanja četke. To znači da je četka za pranje posebno svestrana, štedi vrijeme, udobna je i uvijek jamči savršene rezultate čišćenja – čak i na osjetljivim površinama kao što su boja, staklo ili plastika. Integrirani spremnik za deterdžent korisnicima omogućuje dulji rad bez ponovnog punjenja.