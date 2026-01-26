WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje
Posebno svestran zahvaljujući pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira mlaz pjene, visokotlačnu ravnu mlaznicu za raspršivanje i mekanu četku u jednom proizvodu.
Pametno kombinirano: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira tri važne funkcije u jednom proizvodu. Nanesite pjenu, otpustite tvrdokornu prljavštinu visokotlačnim plosnatim raspršivačem ili radite osobito temeljito, ali pažljivo s mekom četkom – sve je moguće bez potrebe za ijednim mijenjanjem pribora. Željena funkcija odabire se polugom u području držanja četke. To znači da je četka za pranje posebno svestrana, štedi vrijeme, udobna je i uvijek jamči savršene rezultate čišćenja – čak i na osjetljivim površinama kao što su boja, staklo ili plastika. Integrirani spremnik za deterdžent korisnicima omogućuje dulji rad bez ponovnog punjenja.
Značajke i prednosti
3-u-1 proizvod – kombinira tri bitne funkcije čišćenja: pjenasti mlaz, plosnati sprej pod visokim pritiskom i četka za pranje
- Širok raspon mogućnosti primjene zahvaljujući kombinaciji bitnih funkcija.
- Dodatna pogodnost za temeljito i učinkovito čišćenje.
Brz i intuitivan odabir željene funkcije pomoću poluge u području držanja četke
- Intuitivni odabir funkcija.
- Učinkovito čišćenje bez potrebe za mijenjanjem pribora.
Spremnik deterdženta integriran u glavu četke
- Snažna pjena brzo i temeljito uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu.
- Korisnicima omogućuje dulji rad bez ponovnog punjenja. Ovo štedi vrijeme.
Četka za pranje s mekim vlaknima, pogodna za različite površine
- Nježno čišćenje čak i osjetljivih površina poput boje, stakla ili plastike.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|377 x 264 x 223
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Rolete/rolo zavjese
- Garažna vrata
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Zimski vrtovi
- Balkonske ograde
- Prozorske klupice
- Elementi za zaštitu od pogleda