WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje

Posebno svestran zahvaljujući pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira mlaz pjene, visokotlačnu ravnu mlaznicu za raspršivanje i mekanu četku u jednom proizvodu.

Pametno kombinirano: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira tri važne funkcije u jednom proizvodu. Nanesite pjenu, otpustite tvrdokornu prljavštinu visokotlačnim plosnatim raspršivačem ili radite osobito temeljito, ali pažljivo s mekom četkom – sve je moguće bez potrebe za ijednim mijenjanjem pribora. Željena funkcija odabire se polugom u području držanja četke. To znači da je četka za pranje posebno svestrana, štedi vrijeme, udobna je i uvijek jamči savršene rezultate čišćenja – čak i na osjetljivim površinama kao što su boja, staklo ili plastika. Integrirani spremnik za deterdžent korisnicima omogućuje dulji rad bez ponovnog punjenja.

Značajke i prednosti
3-u-1 proizvod – kombinira tri bitne funkcije čišćenja: pjenasti mlaz, plosnati sprej pod visokim pritiskom i četka za pranje
  • Širok raspon mogućnosti primjene zahvaljujući kombinaciji bitnih funkcija.
  • Dodatna pogodnost za temeljito i učinkovito čišćenje.
Brz i intuitivan odabir željene funkcije pomoću poluge u području držanja četke
  • Intuitivni odabir funkcija.
  • Učinkovito čišćenje bez potrebe za mijenjanjem pribora.
Spremnik deterdženta integriran u glavu četke
  • Snažna pjena brzo i temeljito uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu.
  • Korisnicima omogućuje dulji rad bez ponovnog punjenja. Ovo štedi vrijeme.
Četka za pranje s mekim vlaknima, pogodna za različite površine
  • Nježno čišćenje čak i osjetljivih površina poput boje, stakla ili plastike.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 377 x 264 x 223
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Rolete/rolo zavjese
  • Garažna vrata
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Zimski vrtovi
  • Balkonske ograde
  • Prozorske klupice
  • Elementi za zaštitu od pogleda
BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
