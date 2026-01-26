Zaštita od prskanja

Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova.

Savršeno za čišćenje kutova i rubova: zaštita od prskanja posebno razvijena za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, koja korisnika i okolinu pouzdano štiti od prskanja vode. Transparentna izvedba u svako doba osigurava slobodnu vidljivost mjesta koje se čisti. Ovaj dio pribora je, naravno, kompatibilan sa svim novim Vario Power mlaznim cijevima i Multi Jet-ovima kao i s novim rotorskim mlaznicama. (Nije prikladno za MP 145 i MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Značajke i prednosti
Zaštita od prskanja
  • Pouzdana zaštita korisnika od prskanja vode - prije svega kod čišćenja kutova i rubova.
Transparentna izvedba
  • Slobodan pogled na površinu koja se čisti jamči bolje rezultate čišćenja.
U opsegu isporuke sadržano je više adaptera
  • Kompatibilno sa svim novim Vario Power mlaznim cijevima i Multi Jet uređajima, kao i dosadašnjim i novim rotorskim mlaznicama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 220 x 188 x 237

* Nije prikladno za MP 145 i MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Stepenice
  • Područja oko kuće i vrta
