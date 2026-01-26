Zaštita od prskanja
Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova.
Savršeno za čišćenje kutova i rubova: zaštita od prskanja posebno razvijena za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, koja korisnika i okolinu pouzdano štiti od prskanja vode. Transparentna izvedba u svako doba osigurava slobodnu vidljivost mjesta koje se čisti. Ovaj dio pribora je, naravno, kompatibilan sa svim novim Vario Power mlaznim cijevima i Multi Jet-ovima kao i s novim rotorskim mlaznicama. (Nije prikladno za MP 145 i MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Značajke i prednosti
Zaštita od prskanja
- Pouzdana zaštita korisnika od prskanja vode - prije svega kod čišćenja kutova i rubova.
Transparentna izvedba
- Slobodan pogled na površinu koja se čisti jamči bolje rezultate čišćenja.
U opsegu isporuke sadržano je više adaptera
- Kompatibilno sa svim novim Vario Power mlaznim cijevima i Multi Jet uređajima, kao i dosadašnjim i novim rotorskim mlaznicama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|220 x 188 x 237
* Nije prikladno za MP 145 i MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
Područja primjene
- Stepenice
- Područja oko kuće i vrta