Cilindrinio šepečio pavaros komplektas

Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.

Cilindrinio šepečio hidraulinės pavaros komplektas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir PEEK, pasižymintis aukštos kokybės ir ilgaamžiu dizainu, padidina mūsų profesionalių aukšto slėgio valymo įrenginių (net ir mažiausių) galimybes – sunaudojant mažesnį kiekį vandens. Pavara su integruotu purškimo strypu užtikrina tikslų išleidžiamo vandens kiekį, leidžia naudoti įvairaus kietumo šepečių priedus, kuriuos, dėl greitos keitimo sistemos, labai lengva pakeisti, ir kuriuos galima saugiai prijungti prie pavaros. Pavara gali būti montuojama tiesiai ant išpurškimo ar teleskopinės ieties. Atsižvelgiant į modelį, galima naudoti įvairius priedus, kurie yra tinkami sudėtingiems saulės energijos panelių, stiklinių paviršių, jautrių ir šiurkščių fasadų valymo darbams, taip pat vidaus kiemams su akmens ar medžio paviršiais. Valant fasadą, šepetėliai automatiškai nukreipiami į viršų, taip sumažinant fizines operatoriaus pastangas. Papildomai galima įsigyti apsaugą nuo taškymosi (4.762-621.0) ir "Vario" jungtį (4.481-042.0).

Savybės ir privalumai
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas: Sukama hidraulinė ritininių šepečių pavara
Sukama hidraulinė ritininių šepečių pavara
Nereikalingas papildomas variklis šepečių sukimuisi užtikrinti. Kompaktiškos konstrukcijos ir mažas svoris. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir temperatūrai atrsparaus aukšto kokybės plastiko. Aukštos kokybės dizainas
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas: Kaičiami šerelių priedai
Kaičiami šerelių priedai
Optimalus šepetys visiems paviršiams. Girdimas priedų užsifiksavimo garsas užtikrina saugų naudojimą. Spalvų žymėjimas palengvina tinkamo teptuko parinkimą.
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas: Integruota purškimo juosta
Integruota purškimo juosta
Tolygus vandens tiekimas per visą šepečio ilgį.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 350 / 1000
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 40
Pajungimo sriegis M 18
Svoris (su pakuote) (kg) 2,1
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tinka valyti saulės energijos įrenginius, organinio stiklo paviršius, ir žiemos sodus
  • Žaliuzių fasadų roletų valymui
  • Audiniams ir membraninėms folijoms valyti
  • Akmeninių ar medžio terasų paviršiais valymui
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