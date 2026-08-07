Cilindrinio šepečio pavaros komplektas
Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.
Cilindrinio šepečio hidraulinės pavaros komplektas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir PEEK, pasižymintis aukštos kokybės ir ilgaamžiu dizainu, padidina mūsų profesionalių aukšto slėgio valymo įrenginių (net ir mažiausių) galimybes – sunaudojant mažesnį kiekį vandens. Pavara su integruotu purškimo strypu užtikrina tikslų išleidžiamo vandens kiekį, leidžia naudoti įvairaus kietumo šepečių priedus, kuriuos, dėl greitos keitimo sistemos, labai lengva pakeisti, ir kuriuos galima saugiai prijungti prie pavaros. Pavara gali būti montuojama tiesiai ant išpurškimo ar teleskopinės ieties. Atsižvelgiant į modelį, galima naudoti įvairius priedus, kurie yra tinkami sudėtingiems saulės energijos panelių, stiklinių paviršių, jautrių ir šiurkščių fasadų valymo darbams, taip pat vidaus kiemams su akmens ar medžio paviršiais. Valant fasadą, šepetėliai automatiškai nukreipiami į viršų, taip sumažinant fizines operatoriaus pastangas. Papildomai galima įsigyti apsaugą nuo taškymosi (4.762-621.0) ir "Vario" jungtį (4.481-042.0).
Savybės ir privalumai
Sukama hidraulinė ritininių šepečių pavaraNereikalingas papildomas variklis šepečių sukimuisi užtikrinti. Kompaktiškos konstrukcijos ir mažas svoris. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ir temperatūrai atrsparaus aukšto kokybės plastiko. Aukštos kokybės dizainas
Kaičiami šerelių priedaiOptimalus šepetys visiems paviršiams. Girdimas priedų užsifiksavimo garsas užtikrina saugų naudojimą. Spalvų žymėjimas palengvina tinkamo teptuko parinkimą.
Integruota purškimo juostaTolygus vandens tiekimas per visą šepečio ilgį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|350 / 1000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|40
|Pajungimo sriegis
|M 18
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
Videos
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/20 G
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Tinka valyti saulės energijos įrenginius, organinio stiklo paviršius, ir žiemos sodus
- Žaliuzių fasadų roletų valymui
- Audiniams ir membraninėms folijoms valyti
- Akmeninių ar medžio terasų paviršiais valymui
Priedai
Cilindrinio šepečio pavaros komplektas atsarginės dalys
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