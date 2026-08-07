Putojimą slopinanti priemonė RM 761, 2.5l

Itin veiksminga putų naikinimo priemonė, apsauganti nuo putų susidarymo nešvaraus vandens talpose prailginanti įrenginių tarnavimo laiką. Tinkama naudoti su visų tipų įrenginiais.

Labai veiksminga Karcher putojimą slopinanti priemonė RM 761 specialiai sukurta naudoti plaunančių siurblių, grindų valymo mašinų bei šlapio siurbimo vakuuminiuose siurbliuose nešvaraus vandens surinkimo talpose. Priemonė pilama tiesiai į nešvaraus vandens surinkimo talpą, kur veiksmingai apsaugo nuo didelių putų sankaupų - idealiai tinka pastatų valymo sektoriaus profesionalams, nes tai užtikrina darbą be nereikalingų pertraukų. Tokiu būdu nešvaraus vandens talpa gali prisipildyti iki galo, plūdė nesuveikia per anksti ir nesugadina siurbimo turbinos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 2,5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 5
Svoris (kg) 2,1
Svoris (su pakuote) (kg) 2,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 164 x 125 x 160
Produktas
  • Itin veiksminga putų naikinimo priemonė
  • Saugo nuo putų susidarymo nešvaraus vandens talpose
  • Idealiai tinka naudoti su plaunančiais siurbliais, grindų plovimo įrenginiais bei sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliais.
  • Itin efektyvi piemonė
Putojimą slopinanti priemonė RM 761, 2.5l
Putojimą slopinanti priemonė RM 761, 2.5l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • Pavojinga
  • H315 Dirgina odą.
  • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P405 Laikyti užrakintą.
  • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Automobilių paruošimui
  • Šlapiam siurbimui
  • Tekstiliniai paviršiai
  • Dalių valymui