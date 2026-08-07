Putojimą slopinanti priemonė RM 761, 2.5l
Itin veiksminga putų naikinimo priemonė, apsauganti nuo putų susidarymo nešvaraus vandens talpose prailginanti įrenginių tarnavimo laiką. Tinkama naudoti su visų tipų įrenginiais.
Labai veiksminga Karcher putojimą slopinanti priemonė RM 761 specialiai sukurta naudoti plaunančių siurblių, grindų valymo mašinų bei šlapio siurbimo vakuuminiuose siurbliuose nešvaraus vandens surinkimo talpose. Priemonė pilama tiesiai į nešvaraus vandens surinkimo talpą, kur veiksmingai apsaugo nuo didelių putų sankaupų - idealiai tinka pastatų valymo sektoriaus profesionalams, nes tai užtikrina darbą be nereikalingų pertraukų. Tokiu būdu nešvaraus vandens talpa gali prisipildyti iki galo, plūdė nesuveikia per anksti ir nesugadina siurbimo turbinos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|2,5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|5
|Svoris (kg)
|2,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|164 x 125 x 160
Produktas
- Itin veiksminga putų naikinimo priemonė
- Saugo nuo putų susidarymo nešvaraus vandens talpose
- Idealiai tinka naudoti su plaunančiais siurbliais, grindų plovimo įrenginiais bei sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliais.
- Itin efektyvi piemonė
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H315 Dirgina odą.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R
- B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 300 R I LPG
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 90Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 80 W Bp DOSE (disc)
- B 95 RS
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic BP Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +D75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +R75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- Puzzi 10/1
- PW 30/1 (Puzzi 10/2)
- PW 30/1 (Puzzi 30/4)
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 8/1
- Puzzi 8/1 Anniversary Edition
- Puzzi 8/1 Go!Further
Pritaikymo sritys
- Automobilių paruošimui
- Šlapiam siurbimui
- Tekstiliniai paviršiai
- Dalių valymui