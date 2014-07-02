Duză din alamă cu două ieșiri

Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).

Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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