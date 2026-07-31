FloorPro Naturlig industri-rengjøringsmiddel RM 69N, 10l

Ufarlig og naturlig industrirengjøringsmiddel RM 69N, laget av naturbaserte ingredienser for mellom- og vedlikeholdsrengjøring innen logistikk og produksjon. Fjerner olje- og fettflekker på en sikker måte.

Natural Industrial Cleaner RM 69N består av over 99 prosent naturbaserte ingredienser med overflateaktive stoffer utvunnet fra kokosnøtt og mais, som er hentet fra avfallsprodukter fra næringsmiddelindustrien. Det er fritt for duftstoffer, fargestoffer og silikonoljer, noe som gjør det ideelt for metall- og lakkbehandlingsbedrifter og bilindustrien. RM 69N er ikke-farlig og inneholder ingen fosfater, mikroplast eller andre kritiske ingredienser. Det utgjør heller ikke farlig gods, noe som gjør det billigere å frakte. Natural Industrial Cleaner er ikke underlagt noen spesielle lagringsforhold. Til tross for sin naturbaserte formulering, oppnår det den sterke rengjøringskraften til konvensjonelle vaskemidler og fjerner effektivt olje- og fettflekker. Rengjøringsmiddelet med lav skumdannelse utnytter spillvannstanken fullt ut og er økonomisk i bruk med en konsentrasjon på kun 0,5 prosent. Det er ideelt for mellom- og vedlikeholdsrengjøring av industrielle gulv og ESD-gulv i logistikksentre og produksjonssteder, samt i supermarkeder, togstasjoner og flyplasser. Det kan brukes manuelt eller i gulvvaskemaskiner og er kompatibelt med oljeutskillere.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 11
Vekt (kg) 10
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,4
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 188 x 307
FloorPro Naturlig industri-rengjøringsmiddel RM 69N, 10l
FloorPro Naturlig industri-rengjøringsmiddel RM 69N, 10l
FloorPro Naturlig industri-rengjøringsmiddel RM 69N, 10l
FloorPro Naturlig industri-rengjøringsmiddel RM 69N, 10l

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Rengjøring av gulv