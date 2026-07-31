Conversion kit 2 from device

Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykksslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.

Bruk EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen. Tilkoblingssettet inkluderer EASY!Force høytrykkspistol (4.118-005), en 1050 mm lang sprøytelanse (4.112-000) med EASY!Lock-tilkoblinger, 10 meter premium høytrykksslange med nominell bredde 8 og egnet for opptil til 315 bar arbeidstrykk, adapter 2 (4.111-030) for tilkobling av maskinen og adapter 8 (4.111-036) for høytrykksdyser med M 18 × 1,5 tilkobling.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,8
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