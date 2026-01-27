PS 30 Plus

Egenskaper og fordeler
Kompakt design
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 749 x 264 x 768

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Trapper
  • Terrasse
  • Balkong
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.