Stan baterii można szybko sprawdzić dzięki innowacyjnej technologii Real Time Technology: zintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz stan naładowania, zależnie od używanego urządzenia. Ogniwa litowo-jonowe zapewniają stałą wydajność i zapobiegają samorozładowaniu się baterii i efektowi pamięci (utrata pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania). Wygodne, delikatne w dotyku elementy obudowy zapobiegają ślizganiu na gładkich i pochylonych powierzchniach. Wymienny akumulator Kärcher 18 V/2,5 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 18 V Battery Power.