Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah
18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.
Stan baterii można szybko sprawdzić dzięki innowacyjnej technologii Real Time Technology: zintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz stan naładowania, zależnie od używanego urządzenia. Ogniwa litowo-jonowe zapewniają stałą wydajność i zapobiegają samorozładowaniu się baterii i efektowi pamięci (utrata pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania). Wygodne, delikatne w dotyku elementy obudowy zapobiegają ślizganiu na gładkich i pochylonych powierzchniach. Wymienny akumulator Kärcher 18 V/2,5 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 18 V Battery Power.
Cechy i zalety
Technologia pokazująca aktualny stan bateriiZintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas ładowania i stan naładowania.
Platforma bateryjna Kärcher 18 VDo wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery. Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power+.
Bateria litowo-jonowaAkumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą moc, zapobiegając samorozładowaniu się i efektowi pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
- Przedłuża żywotność ogniw baterii.
Stopień ochrony IPX 5 — zabezpieczenie przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków
- Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
- Najwyższa jakość dzięki wydajnemu buforowi ciepła oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Solidna obudowa
- Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|45
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|133 x 88 x 50
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