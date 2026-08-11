Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah

18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.

Stan baterii można szybko sprawdzić dzięki innowacyjnej technologii Real Time Technology: zintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania oraz stan naładowania, zależnie od używanego urządzenia. Ogniwa litowo-jonowe zapewniają stałą wydajność i zapobiegają samorozładowaniu się baterii i efektowi pamięci (utrata pojemności z powodu częstego częściowego rozładowania). Wygodne, delikatne w dotyku elementy obudowy zapobiegają ślizganiu na gładkich i pochylonych powierzchniach. Wymienny akumulator Kärcher 18 V/2,5 Ah nadaje się do wszystkich urządzeń w platformie bateryjnej Kärcher 18 V Battery Power.

Cechy i zalety
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah: Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Technologia pokazująca aktualny stan baterii
Zintegrowany wyświetlacz LCD pokazuje pozostały czas pracy, czas ładowania i stan naładowania.
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah: Platforma bateryjna Kärcher 18 V
Platforma bateryjna Kärcher 18 V
Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery. Do wszystkich urządzeń akumulatorowych z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power+.
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah: Bateria litowo-jonowa
Bateria litowo-jonowa
Akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą moc, zapobiegając samorozładowaniu się i efektowi pamięci.
Automatyczny tryb zabezpieczający przed głębokim rozładowaniem
  • Przedłuża żywotność ogniw baterii.
Stopień ochrony IPX 5 — zabezpieczenie przed strumieniami wody ze wszystkich kierunków
  • Niezawodna ochrona przed wodą.
Efektywne zarządzanie temperaturą
  • Najwyższa jakość dzięki wydajnemu buforowi ciepła oraz inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.
Inteligentny monitoring ogniw baterii
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem baterii.
Solidna obudowa
  • Obudowy akumulatorów Kärcher są niezwykle odporne na wstrząsy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Energia (Wh) 45
Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 133 x 88 x 50
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah

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