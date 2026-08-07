FRV 30

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu zasysaniu brudnej wody myjka FRV 30 sprawia, że czyszczenie powierzchni jest jeszcze wydajniejsze i możliwe jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nie ma już potrzeby płukania podłogi po czyszczeniu, gdyż brudną wodę można odprowadzać poprzez dołączony wąż ssący o długości 5 m. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 250 barów / 1000 l/h / 60°C.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 5,6

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