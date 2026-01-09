Performance Premium-slang 1/2" -20 m
20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.
Performance Premium 20 m 1/2" är idealisk för bevattning av små till stora områden och trädgårdar. 5-skikts trädgårdsslang, trycktålig, förstärkt, utan ftalater, kadmium, barium och bly. Den är väderbeständig och ett yttre UV-skydd skyddar materialet och ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen. Klarar temperaturer från -20° till + 65°C. Sprängtryck på 45 bar. 18 års garanti.
Egenskaper och fördelar
Kärcher Premium vridningsmotståndsteknik
- Flexibel och beständig mot böjning – för optimalt vattenflöde utan veck.
20 meter
- För bevattning av små till medelstora trädgårdar och andra ytor.
Vävmaterialet i hög kvalitet ger slangen extremt starka väggar som klarar tryck på upp mot 45 bar
- Garanterad robusthet.
Behändig trädgårdsslang med tryckbeständig vävd förstärkning
- För enkel hantering.
Hög temperaturbeständighet från −20 till +60 °C
- Kvalitetsslang.
Opaka mellanskikt förhindrar algbildning i slangen
- För extra lång livslängd.
Kvalitetsslang utan ftalater (< 0,1 %), kadmium, barium och bly
- Utgör ingen risk för hälsan eller miljön.
Yttre UV-skydd
- Extremt väderbeständig.
18-års garanti
- Tillverkad för att hålla och uppfylla höga kvalitetsstandarder.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″
|Slanglängd (m)
|20
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|280 x 280 x 120
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
- K 3 Premium
- K 4 WCM
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2
- K2 Battery
- K2 Horizontal VPS
- K2 Power Control
- K2 Premium
- K2 Premium FJ
- K2 Premium Power Control
- K3 Classic
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
- PCL 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- PCL 4
- PCL 6
- SensoTimer ST 6 eco!ogic
- Slanghängare
- Slanghängare Plus
- Slangvagn HT 2
- Slangvagn HT 2.20 Set
- Slangvagn HT 3
- Slangvagn HT 3.20 Set
- Slangvagn HT 4
- Slangvagn HT 4 Set
- Slangvagn HT 5 M
- Slangvagn HT 5.20 M Set
- Slangvagn HT 6 M
- Slangvinda HR 2.10 Set
- Slangvinda HR 3
- Slangvinda HR 4
- Slangvinda HR 4.20 Set
- Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Tidigare års produkter
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- För bevattning av stora trädgårdar