Performance Premium-slang 1/2" -20 m

20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.

Performance Premium 20 m 1/2" är idealisk för bevattning av små till stora områden och trädgårdar. 5-skikts trädgårdsslang, trycktålig, förstärkt, utan ftalater, kadmium, barium och bly. Den är väderbeständig och ett yttre UV-skydd skyddar materialet och ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen. Klarar temperaturer från -20° till + 65°C. Sprängtryck på 45 bar. 18 års garanti.

Egenskaper och fördelar
Kärcher Premium vridningsmotståndsteknik
  • Flexibel och beständig mot böjning – för optimalt vattenflöde utan veck.
20 meter
  • För bevattning av små till medelstora trädgårdar och andra ytor.
Vävmaterialet i hög kvalitet ger slangen extremt starka väggar som klarar tryck på upp mot 45 bar
  • Garanterad robusthet.
Behändig trädgårdsslang med tryckbeständig vävd förstärkning
  • För enkel hantering.
Hög temperaturbeständighet från −20 till +60 °C
  • Kvalitetsslang.
Opaka mellanskikt förhindrar algbildning i slangen
  • För extra lång livslängd.
Kvalitetsslang utan ftalater (< 0,1 %), kadmium, barium och bly
  • Utgör ingen risk för hälsan eller miljön.
Yttre UV-skydd
  • Extremt väderbeständig.
18-års garanti
  • Tillverkad för att hålla och uppfylla höga kvalitetsstandarder.
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″
Slanglängd (m) 20
Färg Svart
Vikt (kg) 2,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,8
Mått (L × B × H) (mm) 280 x 280 x 120
Performance Premium-slang 1/2" -20 m
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • För bevattning av stora trädgårdar