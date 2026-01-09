Performance Premium 20 m 1/2" är idealisk för bevattning av små till stora områden och trädgårdar. 5-skikts trädgårdsslang, trycktålig, förstärkt, utan ftalater, kadmium, barium och bly. Den är väderbeständig och ett yttre UV-skydd skyddar materialet och ett ogenomskinligt skikt förhindrar mot algbildning i slangen. Klarar temperaturer från -20° till + 65°C. Sprängtryck på 45 bar. 18 års garanti.