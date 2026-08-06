Borsten med hårda borst möjliggör djup men skonsam rengöring av industrifasader såväl som golvbeläggningar utomhus av trä eller sten. Den kan fästas direkt till på Kärchers högtrycksrör eller för fasadrengöring på ett vattenbärande teleskoprör. Ett 25 ° högtrycksmunstycke samt en munstyckessats för användning med rent vatten är integrerade i borsten. Borsten har även stödborst för optimalt kontakttryck.