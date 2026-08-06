Borste hård

Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.

Borsten med hårda borst möjliggör djup men skonsam rengöring av industrifasader såväl som golvbeläggningar utomhus av trä eller sten. Den kan fästas direkt till på Kärchers högtrycksrör eller för fasadrengöring på ett vattenbärande teleskoprör. Ett 25 ° högtrycksmunstycke samt en munstyckessats för användning med rent vatten är integrerade i borsten. Borsten har även stödborst för optimalt kontakttryck.

Egenskaper och fördelar
Lättbegriplig färgkodning
  • Färgkodningen underlättar valet av lämplig borste.
Mångsidiga tillämpningsområden
  • Integrerat högtrycksmunstycke för att använda borsten med en högtryckstvätt.
  • Inkl. 2 munstycken och 1 anslutningsstycke för användning med rent vatten.
  • Med 4 munstyckesanslutningar för optimal vattentillämpning.
Specifikationer

Tekniska data

Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Anslutningsgänga M 18
Färg Grön
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
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Användningsområden
  • För rengöring av uteplatser med sten- och träytor
  • För rengöring av betong-, tegel-, tenn- eller stålfasadytor
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