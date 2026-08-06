TL-lågtrycksadapter

TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.

Specifikationer

Tekniska data

Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Anslutningsgänga M 22
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
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Användningsområden
  • Perfekt för fasad- och solpanelsrengöring