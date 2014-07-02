FJ 6 šoba za peno
FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene. Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine, fasade.
FJ 6 šoba z izjemno močno peno za enostavno čiščenje vseh površin kot so barve, lak, steklo ali kamen. Idealna za vozila, zimske vrtove, vrtno pohištvo, fasade, stopnice, avtodome, poti, zidove, žaluzije, terase, dovoze ipd. Prostornina posode je približno 0,6 litra. V šobo za peno direktno nalijte Kärcherjevo čistilo, nataknite šobo na pištolo in nanesite peno na želeno mesto. Doziranje čistila lahko enostavno nastavite na šobi za peno (rumen gumb). Raven pršenja lahko po potrebi prilagodite. Primerno za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7. Idealno v povezavi s Kärcherjevim čistilom Ultra Foam Cleaner.
Značilnosti in prednosti
Posoda s prostornino 0,6 l
- Za daljše faze čiščenja brez potrebnega dolivanja
Enostavna menjava različnih čistil
- Uporabniku še posebej prijazno.
Močna pena, ki je prime na površino
- Enostavno čiščenje vseh površin
Doziranje čistila
- Porabo čistilnega sredstva uravnava uporabnik
Transparentna posoda za čistilno sredstvo
- Vsebina posode je vidna kadarkoli
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|antracit
|Teža (Kg)
|0,163
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,262
|Mere (D × Š × V) (mm)
|93 x 201 x 184
|Združljivost
|Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K5 Full Control Plus
- KHD 4-2 T250 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home
Področja uporabe
- Vozila
- Zimski vrtovi
- Motorji in skuterji
- Terase
- Žaluzije/rolete
- Poti
- (Dvoriščni) vhodi, dovozi
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Avtodomi
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.