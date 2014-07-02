FJ 6 šoba za peno

FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene. Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine, fasade.

FJ 6 šoba z izjemno močno peno za enostavno čiščenje vseh površin kot so barve, lak, steklo ali kamen. Idealna za vozila, zimske vrtove, vrtno pohištvo, fasade, stopnice, avtodome, poti, zidove, žaluzije, terase, dovoze ipd. Prostornina posode je približno 0,6 litra. V šobo za peno direktno nalijte Kärcherjevo čistilo, nataknite šobo na pištolo in nanesite peno na želeno mesto. Doziranje čistila lahko enostavno nastavite na šobi za peno (rumen gumb). Raven pršenja lahko po potrebi prilagodite. Primerno za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7. Idealno v povezavi s Kärcherjevim čistilom Ultra Foam Cleaner.

Značilnosti in prednosti
Posoda s prostornino 0,6 l
  • Za daljše faze čiščenja brez potrebnega dolivanja
Enostavna menjava različnih čistil
  • Uporabniku še posebej prijazno.
Močna pena, ki je prime na površino
  • Enostavno čiščenje vseh površin
Doziranje čistila
  • Porabo čistilnega sredstva uravnava uporabnik
Transparentna posoda za čistilno sredstvo
  • Vsebina posode je vidna kadarkoli
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva antracit
Teža (Kg) 0,163
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,262
Mere (D × Š × V) (mm) 93 x 201 x 184
Združljivost Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Vozila
  • Zimski vrtovi
  • Motorji in skuterji
  • Terase
  • Žaluzije/rolete
  • Poti
  • (Dvoriščni) vhodi, dovozi
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Avtodomi
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.