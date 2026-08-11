Batéria 18 V/ 5,0 Ah

Batéria 18 V/5,0 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.

Batéria je vybavená lítium-iónovými článkami a zaručuje konštantný výkon. Ďalej zabraňuje samovybíjaniu batérií, ako aj strate kapacity pri častom čiastočnom vybíjaní (pamäťový efekt). Inovatívna technológia Real Time s integrovaným displejom LCD zobrazí zostávajúcu výdrž, stav nabitia a kapacitu batérie. Batéria 18 V/5,0 Ah je vhodná na použitie vo všetkých zariadeniach systému batérií 18 V.

Vlastnosti a výhody
Batéria 18 V/ 5,0 Ah: Inovačná technológia reálneho času
Inovačná technológia reálneho času
Integrovaná LCD obrazovka zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a stav nabíjania po celú dobu
Batéria 18 V/ 5,0 Ah: 18 V platforma batérií Kärcher
18 V platforma batérií Kärcher
Na použitie vo všetkých 18 V batériových zariadeniach Kärcher Battery Power. Pre použitie vo všetkých 18 V batériových platformách Kärcher Battery Power +
Batéria 18 V/ 5,0 Ah: Výkonné lítium-iónové články
Výkonné lítium-iónové články
Lítium-iónová batéria zaručuje konštantný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a memory efektu.
Automatický režim skladovania
  • Predlžuje životnosť článkov.
Ochrana pred prúdom vody podľa IPX 5
  • Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
  • Maximálny výkon vďaka efektívnej akumulácii tepla a inteligentnému manažmentu batérií.
Inteligentná kontrola článkov
  • Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
  • Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 5
Energia (Wh) 90
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 88 x 73
Batéria 18 V/ 5,0 Ah
Batéria 18 V/ 5,0 Ah
Batéria 18 V/ 5,0 Ah

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