Kefa na čistenie povrchov PS 30

Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.

Kefa Power PS 30 zabezpečí žiarivé výsledky čistenia na najrôznejších povrchoch. To zabezpečujú 3 vysokotlakové dýzy, ktoré uvoľnia aj odolné nečistoty. Vďaka tomu je PS 30 ideálnym pomocníkom pre spoľahlivé čistenie malých až stredne veľkých plôch ako sú schody a hrany. Hlavu kefy je možné otočiť o 360 °, aby ste sa dostali na ťažko prístupné miesta. Po vyčistení je možné všetky hladké povrchy stiahnuť pomocou integrovanej stierky na nečistoty. Týmto spôsobom sa prebytočná odpadová voda rýchlo odstráni a plochy sa môžu okamžite znovu používať. Táto kombinácia vysokotlakového prúdu a ručného tlaku kefy sa rovná pri čistení bežnej kefe, ktorá sa dostane až do kútov a je možné ju kombinovať so všetkými vysokotlakovými čističmi triedy K 2 až K7 od spoločnosti Kärcher.

Vlastnosti a výhody
Kefa na čistenie povrchov PS 30: Tri integrované vysokotlakové trysky
Tri integrované vysokotlakové trysky
Výkonné čistenie pomocou vysokého tlaku s vynikajúcimi výsledkami.
Kefa na čistenie povrchov PS 30: Integrovaná a vymeniteľná gumená stierka
Integrovaná a vymeniteľná gumená stierka
Rýchle odstránenie špinavej vody s vymeniteľnou gumenou stierkou.
Kefa na čistenie povrchov PS 30: Hlava kefy otočná o 360°
Hlava kefy otočná o 360°
Uľahčuje prístup na ťažko prístupné miesta.
Krúžok so štetinami
  • Ochrana proti striekajúcej vode.
Kompaktný tvar
  • Obratný, kompaktný tvar uľahčuje čistenie rohov a hrán bez rozstrekovania.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Odolné nečistoty sú spoľahlivo odstránené z rôznych povrchov.
Kombinácia vysokotlakového prúdu a ručného tlaku kefy
  • Extra silný čistiaci výkon v porovnaní s bežnými kefami.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 744 x 293 x 769

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Schody
  • Terasa
  • Garáž
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Balkón
  • Cesty
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
Kefa na čistenie povrchov PS 30 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher