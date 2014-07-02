Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°

VP 180 S: Krátky a ľahký pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest. Pre vysokotlaková čističe K 2-K 7.

Vlastnosti a výhody
Plynule nastaviteľný
  • Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Úspora času
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Flexibilný kĺb
  • Kĺb prestaviteľný o 360°
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 166 x 42 x 62

Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Čistenie podbehov vozidiel
  • Kvetináče
  • Nádoby na odpad