Nasávacia hadica SH 5 eco!ogic

Ekologická, 5 m dlhá, nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.

5 metrov dlhá sacia hadica je vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 1 až K 7 a umožňuje nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad sudy alebo nádoby na vodu. Hadica neobsahuje ftaláty ani PVC, je až z 90 percent recyklovateľná a navyše má mimoriadne ekologické balenie.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché nasávanie
  • Rýchle nasávanie vody - alternatívny prívod vody pre vysokotlakové čističe.
Veľmi šikovná
  • Praktické nasávanie vody umožňuje využitie alternatívnych vodných zdrojov, ktorým sa šetria prírodné zdroje.
Ekologická
  • Bez obsahu ftalátov a PVC, 90% recyklovateľných materiálov mimoriadne šetrných k životnému prostrediu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 250 x 85

Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
Nasávacia hadica SH 5 eco!ogic náhradný diel

