Vodný filter

Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody. Filtrovanie čiastočiek špiny vedie k predĺženiu životnosti vysokotlakového čističa. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Chráni vysokotlakové čerpadlo pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.
  • Zvýšenie životnosti vysokotlakového čističa
Vodný filter
  • Objem nádoby je vždy viditeľný
Jednoduché odstraňovanie čiastočiek špiny
  • Umývateľný
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 117 x 50 x 50
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Filtrácia nečistôt z vody