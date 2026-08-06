Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice

Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.

Použijte technologii EASY! Force, ale zachovejte stávající vysokotlaký čistič Kärcher: Sada pro přestavbu EASY! Force 2 se všemi kompatibilními součástmi až po trysku. Sada pro přestavbu obsahuje vysokotlakou pistoli EASY! Force (4.118-005), stříkací násadec dlouhý 1050 mm (4.112-000) s přípojkami EASY! Lock, 10metrovou vysokotlakou hadici o jmenovité šířce 8 a vhodnou pro do pracovního tlaku 315 barů, adaptér 2 (4.111-030) pro připojení stroje a adaptér 8 (4.111-036) pro vysokotlaké trysky s připojením M 18 × 1,5.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Kompatibilní přístroje
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