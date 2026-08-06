Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice
Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.
Použijte technologii EASY! Force, ale zachovejte stávající vysokotlaký čistič Kärcher: Sada pro přestavbu EASY! Force 2 se všemi kompatibilními součástmi až po trysku. Sada pro přestavbu obsahuje vysokotlakou pistoli EASY! Force (4.118-005), stříkací násadec dlouhý 1050 mm (4.112-000) s přípojkami EASY! Lock, 10metrovou vysokotlakou hadici o jmenovité šířce 8 a vhodnou pro do pracovního tlaku 315 barů, adaptér 2 (4.111-030) pro připojení stroje a adaptér 8 (4.111-036) pro vysokotlaké trysky s připojením M 18 × 1,5.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,8
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 43
- HG 64