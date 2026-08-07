FloorPro Průmyslový čistič RM 69, 2.5l

FloorPro průmyslový čistič RM 69 pro čištění s nízkým obsahem pěny, pro průmyslové podlahy. Účinně odstraňuje i ty nejodolnější mastnoty, oleje, saze a minerální nečistoty.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 2,5
Jednotka balení (Kusy) 4
Hodnota pH 10
Hmotnost (kg) 2,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 129 x 127 x 300
Vlastnosti
  • výkonná údržba a střední čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
  • S mimořádně malou pěnivostí
  • Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
  • Vynikající výkon čištění
  • Netoxický
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • lze použít pro strojní a ruční čištění
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů
  • Rychle účinný
  • vysoká vydatnost
  • Příjemná, svěží vůně
  • široké oblasti použití: použitelný na všechny voděodolné povrchy, povrchy citlivé na zásady (např. linoleum) a odolné vůči zásadám (např. PVC)
FloorPro Průmyslový čistič RM 69, 2.5l
FloorPro Průmyslový čistič RM 69, 2.5l
FloorPro Průmyslový čistič RM 69, 2.5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Videa

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Oblasti použití
  • Čištění podlahy
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