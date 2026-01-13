Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 200l

Tehokas pesuainetiiviste korkeapainepesuun. Tehoaa nopeasti öljy-, rasva- ja mineraalilialle. Yleispesuaine ajoneuvojen, kuormapeitteiden ja moottorien pesuun.

Kärcher RM 81 -aktiivipesuaine on kehitetty erityisesti korkepainepesuihin ja sitä voidaan käyttää kylmä- ja kuumavesipesureissa. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun ajoneuvojen ja niiden moottoreiden pesuun. Aine irrottaa tehokkaasti liikennelikaa ja soveltuu siten hyvin erikoiskohteiden, kuten huokoisista materiaaleista valmistettujen kuormapeitteiden puhdistukseen. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös maataloudessa koneiden ja työvälineiden puhdistamiseen. Elintarviketeollisuuden kohteissa RM 81 poistaa vaivattomasti öljyn, rasvan, sokerin ja proteiinin jäämät pinnoilta. Sovelluskohteita riittää aina kuljettimista, laatikoista, säiliöistä ja tynnyreistä kylmävarastojen hygieenisen puhdistamiseen. Tämä voimakkaasti alkalinen pesuaine sopii erinomaisesti myös kuumavesipesureille ja säilyttää koostumuksensa aina höyrylämpötiloihin 150°C saakka.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 12,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 230
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 200l
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 200l
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 200l
Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 200l
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot ja koneet
  • Auton/moottorin pesu
  • Osien pesu
  • Rasvanpoisto
  • Suojapeitteiden ja pressujen puhdistus
  • Lattioiden ja pintojen puhdistus
Varusteet