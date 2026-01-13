Kärcher RM 81 -aktiivipesuaine on kehitetty erityisesti korkepainepesuihin ja sitä voidaan käyttää kylmä- ja kuumavesipesureissa. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun ajoneuvojen ja niiden moottoreiden pesuun. Aine irrottaa tehokkaasti liikennelikaa ja soveltuu siten hyvin erikoiskohteiden, kuten huokoisista materiaaleista valmistettujen kuormapeitteiden puhdistukseen. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös maataloudessa koneiden ja työvälineiden puhdistamiseen. Elintarviketeollisuuden kohteissa RM 81 poistaa vaivattomasti öljyn, rasvan, sokerin ja proteiinin jäämät pinnoilta. Sovelluskohteita riittää aina kuljettimista, laatikoista, säiliöistä ja tynnyreistä kylmävarastojen hygieenisen puhdistamiseen. Tämä voimakkaasti alkalinen pesuaine sopii erinomaisesti myös kuumavesipesureille ja säilyttää koostumuksensa aina höyrylämpötiloihin 150°C saakka.