Aktiivipesuaine, alkalinen, RM 81, 200l
Tehokas pesuainetiiviste korkeapainepesuun. Tehoaa nopeasti öljy-, rasva- ja mineraalilialle. Yleispesuaine ajoneuvojen, kuormapeitteiden ja moottorien pesuun.
Kärcher RM 81 -aktiivipesuaine on kehitetty erityisesti korkepainepesuihin ja sitä voidaan käyttää kylmä- ja kuumavesipesureissa. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun ajoneuvojen ja niiden moottoreiden pesuun. Aine irrottaa tehokkaasti liikennelikaa ja soveltuu siten hyvin erikoiskohteiden, kuten huokoisista materiaaleista valmistettujen kuormapeitteiden puhdistukseen. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös maataloudessa koneiden ja työvälineiden puhdistamiseen. Elintarviketeollisuuden kohteissa RM 81 poistaa vaivattomasti öljyn, rasvan, sokerin ja proteiinin jäämät pinnoilta. Sovelluskohteita riittää aina kuljettimista, laatikoista, säiliöistä ja tynnyreistä kylmävarastojen hygieenisen puhdistamiseen. Tämä voimakkaasti alkalinen pesuaine sopii erinomaisesti myös kuumavesipesureille ja säilyttää koostumuksensa aina höyrylämpötiloihin 150°C saakka.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|200
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|12,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|230
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE *EU
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
Käyttökohteet
- Ajoneuvot ja koneet
- Auton/moottorin pesu
- Osien pesu
- Rasvanpoisto
- Suojapeitteiden ja pressujen puhdistus
- Lattioiden ja pintojen puhdistus