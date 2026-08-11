Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock

Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD-kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin.

Paketissa yhdeksän tiivistettä, kolme erilaista kokoa.

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