WB 60 četka za pranje mekih površina

Meka četka za čišćenje većih površina kao što su automobili, kamp prikolice, čamci, fotonaponski sustavi, zimski vrtovi i grilje. Dobar učinak na površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.

Četka za mekane površine s radnom širinom od 248 mm posebno je prikladna za čišćenje većih površina – od zimskih vrtova, automobila, brodova, solarnih panela i kamp kućica do grilja. Unatoč izvrsnoj moći čišćenja, meke čekinje lako prolaze po površini. Zaštitni prsten sa svih strana štiti predmet koji treba očistiti od ružnih ogrebotina. Navojna matica jamči čvrsto držanje visokotlačnog pištolja, gumena podloga uklanja posebno tvrdokornu prljavštinu poput mušica, a ergonomska ručka osigurava jednostavno i udobno rukovanje. Ukratko, idealno rješenje za velike zadatke čišćenja oko kuće i vrta. Četka za meku površinu prikladna je za sve Kärcher visokotlačne perače klase K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
Radna širina 248 mm
  • Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Gumena podloška
  • Odstranjivanje tvrdokorne prljavštine
Nanošenje sredstva za čišćenje
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Meke čekinje koje čuvaju površinu
  • Pažljivo i nježno čišćenje osjetljivih površina
Zaštitni prsten po cijelom obodu
  • Zaštita površine od ogrebotina
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 270 x 261 x 177
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Kamperi
  • Zimski vrtovi
  • Solarni energetski sustavi
  • Rolete/rolo zavjese
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni ukrasi
