Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5

Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.

Две вращающиеся форсунки T 5 T-Racer способны удалять грязь на больших площадях - для быстрой и эффективной очистки больших наружных площадей. Супер практично: насадку можно отрегулировать так, чтобы сопло располагалось на идеальном расстоянии от поверхности, в зависимости от материала. Это означает, что твердые поверхности, такие как камень и бетон, можно очищать так же эффективно, как и более деликатные поверхности, такие как дерево. В результате, T 5 T-Racer очищает примерно вдвое быстрее, чем струйная трубка. Более того, щетинки надежно защищает пользователя и окружающую среду от брызг воды, а «эффект воздушной подушки» делает маневрирование проще, чем когда-либо. Даже вертикальные поверхности, такие как гаражные ворота, могут быть эффективно очищены благодаря эргономичной ручке. Подходит для аппаратов высокого давления от K 2 до K 7.

Особенности и преимущества
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5: Два вращающихся веерных сопла
Два вращающихся веерных сопла
Отличная производительность - идеально подходит для уборки больших площадей.
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5: Брызговик
Брызговик
Очистка без брызг
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5: Настройка высоты
Настройка высоты
Регулировка высоты установки насадки позволяет очищать различные поверхности. Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)
Рукоятка
  • Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
  • Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 1,406
Вес (с упаковкой) (кг) 2,386
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 708 x 280 x 995
Совместимая техника
Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Гаражные ворота
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
Принадлежности
