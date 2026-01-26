Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5
Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.
Две вращающиеся форсунки T 5 T-Racer способны удалять грязь на больших площадях - для быстрой и эффективной очистки больших наружных площадей. Супер практично: насадку можно отрегулировать так, чтобы сопло располагалось на идеальном расстоянии от поверхности, в зависимости от материала. Это означает, что твердые поверхности, такие как камень и бетон, можно очищать так же эффективно, как и более деликатные поверхности, такие как дерево. В результате, T 5 T-Racer очищает примерно вдвое быстрее, чем струйная трубка. Более того, щетинки надежно защищает пользователя и окружающую среду от брызг воды, а «эффект воздушной подушки» делает маневрирование проще, чем когда-либо. Даже вертикальные поверхности, такие как гаражные ворота, могут быть эффективно очищены благодаря эргономичной ручке. Подходит для аппаратов высокого давления от K 2 до K 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся веерных соплаОтличная производительность - идеально подходит для уборки больших площадей.
БрызговикОчистка без брызг
Настройка высотыРегулировка высоты установки насадки позволяет очищать различные поверхности. Очистка как чувствительных, так и нечувствительных покрытий (дерево, камень)
Рукоятка
- Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,406
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,386
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|708 x 280 x 995
Совместимая техника
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Террасы
- Гаражные ворота
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек