T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior

T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.

Brațul rotativ Twin Jet al dispozitivului T-Racer T 5 permite îndepărtarea murdăriei de pe suprafete de mari dimensiuni din exterior, rapid și eficient. Dispozitivul oferă posibilitatea de a regla distanța duzelor fata de suprafața de curățare individual. În acest fel, suprafețele dure, cum ar fi piatra și betonul, pot fi curățate, precum și suprafețele sensibile, cum ar fi lemnul. În comparație cu lancea de pulverizare, T 5 economisește aproximativ jumătate din timp. În plus, dispozitivul protejează în mod fiabil utilizatorii împotriva stropirii cu apă. Cu ajutorul mânerului ergonomic, suprafețele verticale, cum ar fi ușile garajului, pot fi, de asemenea, curățate în mod optim. Compatibil cu aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7.

Caracteristici si beneficii
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior: Doua duze rotative cu fanta
Doua duze rotative cu fanta
Performanță bună - ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari.
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior: Apărătoare impotriva stropilor
Apărătoare impotriva stropilor
Curatare fara stropire
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior: Ajustarea inaltimii
Ajustarea inaltimii
Reglarea distanței dintre duze permite curățarea diferitelor suprafețe. Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra.
Mâner
  • Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
  • Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,4
Greutate cu ambalaj (kg) 2,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 708 x 280 x 995
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Terasa
  • Usi de garaj
  • Intrări (în curte), alei
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Poteci
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova