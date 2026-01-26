T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior
T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără sa stropeasca utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar si pe cele sensibile.
Brațul rotativ Twin Jet al dispozitivului T-Racer T 5 permite îndepărtarea murdăriei de pe suprafete de mari dimensiuni din exterior, rapid și eficient. Dispozitivul oferă posibilitatea de a regla distanța duzelor fata de suprafața de curățare individual. În acest fel, suprafețele dure, cum ar fi piatra și betonul, pot fi curățate, precum și suprafețele sensibile, cum ar fi lemnul. În comparație cu lancea de pulverizare, T 5 economisește aproximativ jumătate din timp. În plus, dispozitivul protejează în mod fiabil utilizatorii împotriva stropirii cu apă. Cu ajutorul mânerului ergonomic, suprafețele verticale, cum ar fi ușile garajului, pot fi, de asemenea, curățate în mod optim. Compatibil cu aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7.
Caracteristici si beneficii
Doua duze rotative cu fantaPerformanță bună - ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari.
Apărătoare impotriva stropilorCuratare fara stropire
Ajustarea inaltimiiReglarea distanței dintre duze permite curățarea diferitelor suprafețe. Curatarea suprafetelor sensibile si nesensibile precum lemn si piatra.
Mâner
- Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
- Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|708 x 280 x 995
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Usi de garaj
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Poteci