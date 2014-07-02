Enkel strålerørsforlenger

Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er vanskelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.

Egenskaper og fordeler
forlenger til strålerør 0,4 m
  • For enkel rengjøring av flater som er vanskelige å nå, spesielt i høyden
Kompakt design
  • Forlenger arbeidsradiusen og gir større fleksibilitet.
  • Enkel å bruke.
Kompakt design
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 446 x 45 x 45

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.