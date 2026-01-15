Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1, 1l

Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,01
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,162
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
