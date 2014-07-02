Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1, 1l

Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža (Kg) 1,008
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,169
Mere (D × Š × V) (mm) 100 x 100 x 215
Značilnosti
  • Aktivno sredstvo za raztapljanje umazanije in učinkovito čiščenje maščobnih madežev, ptičjih iztrebkov ter sledi emisij.
  • Učinkovita formula za zaščito barve upočasnjuje porumenelost in proces bledenja plastičnih površin
  • Formula za zaščito materiala za dolgotrajno fleksibilnost in življenjsko dobo vrtnega pohištva, okenskih okvirjev in drugih plastičnih elementov
  • Sistem Plug 'n' Clean je najbolj enostavna in najhitrejša pot za nanos čistila preko visokotlačnega čistilnika
  • Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Telo steklenice je izdelano iz 100% reciklirane plastike
  • Izdelano v Nemčiji
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1, 1l
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1, 1l
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1, 1l
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Vrtna/terasna/balkonska garnitura
  • Okenski okvirji
  • Plastični elementi