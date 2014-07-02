Čistilo Ultra Foam RM 615, 1l

S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.