Duga uska mlaznica WD

Potpuno nova izvedba, ekstra duga i uska mlaznica. Idealna za nepristupačna mjesta u unutrašnjosti automobila (npr. prorezi i međuprostori). Prikladna za sve Kärcher višenamjenske usisivače.

Potpuno nova, ekstra duga uska mlaznica sada je još uža i omogućuje još bolje rukovanje. To znači da se teško dostupna mjesta kao što su veoma mali prorezi i međuprostori, u automobili ili oko kuće, sada mogu još lakše očistiti. Ekstra duga uska mlaznica je prikladna za sve Kärcher višenamjenske usisivače iz asortimana Home & Garden.

Značajke i prednosti
Temeljito prerađena, još tanja i posebno duga mlaznica za fuge
Za temeljito čišćenje teško dostupnih mjesta u automobilu ili kućanstvu
Pogodno za sve Kärcher Home & Garden vlažne i suhe usisavače i sprejne ekstraktore
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 350 x 40 x 40
Područja primjene
  • Međuprostori
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Bočni džepovi u automobilu
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH