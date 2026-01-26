Rotirajuća ruka Twin Jet površinskog čistača T 5 T-Racer omogućuje uklanjanje nečistoće na velikoj površini – time i brzo i učinkovito čišćenje velikih površina na otvorenom. Posebno praktično: Površinski čistač pruža mogućnost individualnog prilagođavanja udaljenosti mlaznica do površine za čišćenje. Tako se također prema potrebi mogu čistiti tvrde površine poput kamena i betona kao i osjetljive površine poput drva. U usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi moguća je ušteda 50 % vremena s čistačem T 5 T-Racer. Osim toga, poklopac pouzdano štiti korisnika i okolne površine od prskanja vode, a zahvaljujući tzv. Hovercraft-efektu manevriranje postaje dječja igra. Pomoću ergonomske ručke mogu se optimalno očistiti čak i okomite površine kao što su garažna vrata. Prikladan za visokotlačne čistače razreda K 2 do K 7.