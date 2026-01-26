Površinski čistač T-Racer T 5
Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.
Rotirajuća ruka Twin Jet površinskog čistača T 5 T-Racer omogućuje uklanjanje nečistoće na velikoj površini – time i brzo i učinkovito čišćenje velikih površina na otvorenom. Posebno praktično: Površinski čistač pruža mogućnost individualnog prilagođavanja udaljenosti mlaznica do površine za čišćenje. Tako se također prema potrebi mogu čistiti tvrde površine poput kamena i betona kao i osjetljive površine poput drva. U usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi moguća je ušteda 50 % vremena s čistačem T 5 T-Racer. Osim toga, poklopac pouzdano štiti korisnika i okolne površine od prskanja vode, a zahvaljujući tzv. Hovercraft-efektu manevriranje postaje dječja igra. Pomoću ergonomske ručke mogu se optimalno očistiti čak i okomite površine kao što su garažna vrata. Prikladan za visokotlačne čistače razreda K 2 do K 7.
Značajke i prednosti
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazomDobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Zaštita od prskanjaČišćenje bez prskanja.
Namještanje po visiniPrilagođavanje udaljenosti mlaznice omogućuje čišćenje različitih površina. Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina, kao što su drvo i kamen.
Ručka
- Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
- Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP -2-X
- KHP 4 *AT
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa
- Garažna vrata
- Fasade malih kuća
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Vrtni i kameni zidovi
- Staze