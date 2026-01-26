Površinski čistač T-Racer T 5

Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.

Rotirajuća ruka Twin Jet površinskog čistača T 5 T-Racer omogućuje uklanjanje nečistoće na velikoj površini – time i brzo i učinkovito čišćenje velikih površina na otvorenom. Posebno praktično: Površinski čistač pruža mogućnost individualnog prilagođavanja udaljenosti mlaznica do površine za čišćenje. Tako se također prema potrebi mogu čistiti tvrde površine poput kamena i betona kao i osjetljive površine poput drva. U usporedbi s čišćenjem mlaznom cijevi moguća je ušteda 50 % vremena s čistačem T 5 T-Racer. Osim toga, poklopac pouzdano štiti korisnika i okolne površine od prskanja vode, a zahvaljujući tzv. Hovercraft-efektu manevriranje postaje dječja igra. Pomoću ergonomske ručke mogu se optimalno očistiti čak i okomite površine kao što su garažna vrata. Prikladan za visokotlačne čistače razreda K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
Površinski čistač T-Racer T 5: Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
Dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom
Dobar površinski učinak - idealno za čišćenje većih površina.
Površinski čistač T-Racer T 5: Zaštita od prskanja
Zaštita od prskanja
Čišćenje bez prskanja.
Površinski čistač T-Racer T 5: Namještanje po visini
Namještanje po visini
Prilagođavanje udaljenosti mlaznice omogućuje čišćenje različitih površina. Čišćenje osjetljivih i neosjetljivih površina, kao što su drvo i kamen.
Ručka
  • Praktično čišćenje vertikalnih površina.
Hovercraft učinak
  • Površinski čistač lebdi iznad poda i osigurava jednostavan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Terasa
  • Garažna vrata
  • Fasade malih kuća
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Staze
Pribor
