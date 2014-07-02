WB 150 power četka
WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.
WB 150, Power četka idealna je za čišćenje osjetljivih površina, kao što su lakirane površine kod bicikala ili motora, staklo, zimski vrtovi, garažna vrata, rolete, žaluzine, vrtni namještaj bicikli itd., i to bez prskanja. Inovativna četka za pranje s dvije rotirajuće mlaznice s ravnim mlazom objedinjuje punu snagu i silu uz očuvanje površine. Jer novi površinski čistač sa Soft četkom za pranje osvaja svojim učinkovitim djelovanjem visokotlačnog mlaza i manualnim pristiskom četke. Rezultat rada s Power četkom je znatna ušteda energije i vode - a uz to i ušteda vremena do 30%. Brzo, učinkovito i lako čišćenje viskoim tlakom u kombinaciji s četkom osigurava još više čistoće u kući i vrtu. Prikladno za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K2 - K7.
Značajke i prednosti
Kombinacija visokotlačnog mlaza i manualnog pritiska četke
- 30% uštede vremena kod čišćenja, kao i ušteda energije i vode.
Kompaktan oblik
- Idealno za čišćenje teško pristupačnih ili malih površina.
Rotirajuća mlaznica s plosnatim mlazom
- Povećani učinak čišćenja
Zaštitni poklopac
- Čišćenje bez prskanja.
Meki vijenac četki
- Pažljivo i nježno čišćenje osjetljivih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Garažna vrata
- Zimski vrtovi
- Prozori i staklene površine
- Rolete/rolo zavjese
- Kamperi
- Vrtni ukrasi