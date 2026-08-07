PressurePro Svilėsių valiklis RM 33, 200l

Itin veiksminga gilaus valymo priemonė, skirta pašalinti sunkiai įveikiamus nešvarumus,pavyzdžiui, tepalus/riebalus,degutą,suodžius ir dūmų nuosėdas,o taip pat pridegusį cukraus sluoksnį.

Labai koncentruotas, ypač didelio našumo ir todėl itin ekonomiškas PressurePro Svilėsių valiklis RM 33 yra stipriausias valomųjų aktyviųjų ir kompleksinių sudedomųjų medžiagų derinys, kokį tik gali pasiūlyti Kärcher. Specialiai sukurtas taip, kad atitiktų griežtus maisto pramonės ir kepyklų reikalavimus, šis galingas giluminis valiklis pašalina tipiškus maisto nešvarumus nuo praktiškai visų šarmams atsparių paviršių, įrenginių, prietaisų ir indų. Šios priemonės dėka pašalinamos dūmų derva, baltymai, riebalai ir aliejai, suodžiai ir pridegęs cukraus sluoksnis. Vežimėliai, kepimo padėklai ir orkaitės, rūkymo sistemos, grilio ir skrudinimo stovai, rūkymo kameros, konvekcinės krosnys, šaldymo patalpos – galimų pritaikymų sąrašas beveik begalinis. PressurePro Svilėsių valiklis RM 33 neturi kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, todėl jį galima nuplauti nepaliekant jokių likučių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 13
Svoris (su pakuote) (kg) 265,4
PressurePro Svilėsių valiklis RM 33, 200l
PressurePro Svilėsių valiklis RM 33, 200l
PressurePro Svilėsių valiklis RM 33, 200l
PressurePro Svilėsių valiklis RM 33, 200l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Maisto rūkymo sistemoms, griliams
  • Didelėms virtuvėms
Priedai