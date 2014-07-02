Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m
Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.
Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7,5 m šļūteni nosprostojumu likvidēšanai caurulēs, notekās, notekcaurulēs un tualetēs. Četras atpakaļgaitas strūklas vienmērīgi pārvieto šļūteni pa cauruli, lai efektīvi likvidētu nosprostojumu. Nepārtrauktais marķējums un marķējuma gredzens parāda virzību caurulē. Lokana 7,5 m šļūtene ar kvalitatīvu tekstila pinumu, ar papildu īsu misiņa uzgali vieglai virzībai caurulē. Ar pretsavērpšanās uzmavu un misiņa savienotāju ilgākam kalpošanas laikam. Piemērota izmantošanai mājās un ārā ar visiem Kärcher K2 – K7 sērijas mājas spiedienmazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši īsa misiņa sprausla
- Viegli pārvietojas pa caurulēm.
Tekstila pīta šļūtene
- Elastīga un izturīga kvalitātes šļūtene.
Četras aizmugurē iedarbināmas augstspiediena strūklas
- Efektīva un ātra cauruļu aizsprostojumu noņemšana.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Efektīva un ātra cauruļu aizsprostojumu noņemšana.
Bajonetsavienojums
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|7.5
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|245 x 245 x 65
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Cauruļu tīrīšana
- Notekcauruļu tīrīšana
- Notekūdeņu tīrīšana
Atrast Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.