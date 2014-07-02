FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla ar automašīnas šampūnu. Ātrās nomaiņas sistēma mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai ļauj ātri pārslēgties starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienu klikšķi. Mazgāšanas līdzekļa devu var viegli pielāgot uz putu sprauslas (dzeltenā poga). Strūklas līmeni var noregulēt pēc nepieciešamības. Piemērots visiem Kärcher spiediena mazgātājiem K 2 līdz K 7 klasēs.