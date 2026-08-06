Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock

30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.

30 m rörrengöringsslang som klarar 250 bar. Rörensslangarna sätts efter spolhandtaget. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan (gängad anslutning för munstycke R 1/8). Munstycke väljs separat. Har du en enfas maskin tar du 5763-0150, har du en trefas maskin tar du 5763-0160. Har du en maskin med vattenflöde på över 900l/h tar du 5763-0200.

Egenskaper och fördelar
Väldigt flexibel högtrycksslang med utvändig gummibeläggning och flätat stål.
  • Perfekt manövrering för rörrengöring – klarar även begränsade utrymmen.
  • Väldigt slitstark med lång livslängd.
  • Tryckbeständig upp till 250 bar.
Anslutning: 1/8 tum
  • Kompatibel med rörrengöringsmunstycken.
Specifikationer

Tekniska data

Max. tryck (bar) 250
Anslutningsgänga EASY!Lock
Längd (m) 30
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,9
Kompatibla maskiner
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