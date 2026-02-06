PressurePro aktívny čistič, neutrálny RM 55, 2.5l

Univerzálny aktívny vysokotlakový koncentrát pre odstraňovanie mastnoty, oleja, nečistôt spôsobených emisiami a zvyškami hmyzu na fasádach a citlivých povrchoch.

Neutrálny PressurePro Active Cleaner RM 55 od spoločnosti Kärcher je univerzálny čistič na báze povrchovo aktívnych látok, bez silikónu, ľahko oddeliteľný, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre vysokotlakové aplikácie so studenou vodou. Spoľahlivo odstraňuje olej, mastnotu a bielkoviny, ako aj peľ, zvyšky hmyzu a rôzne nečistoty spôsobené emisiami. Je ideálny na použitie na povrchy citlivé na alkálie, ako je hliník, plasty a lakované povrchy. Aktívny čistič je preto možné použiť ako čistič fasád aj na čistenie pracovných plôch, strojov, chladiarenských priestorov a dopravných pásov v potravinárskom priemysle. Môže sa tiež pochváliť šetrným upratovaním čakární a fajčiarskych kabín na autobusových zastávkach, železničných staniciach a letiskách, ako aj plastovým nábytkom pre vonkajšie stravovanie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 10
Hmotnosť (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 129 x 127 x 300
Vlastnosti
  • Univerzálny vysokotlakový čistiaci prostriedok
  • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Veľmi dobré čistiace vlastnosti špeciálne so studenou vodou
  • Šetrný k materiálu
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
  • Neobsahuje silikón
  • hodí sa na povrchy citlivé na alkálie (napr. hliník)
PressurePro aktívny čistič, neutrálny RM 55, 2.5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Čistenie fasád
  • Textilné povrchy