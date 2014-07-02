Väikese võrguavaga veefilter, 100 μm, R 1"

Väikese võrguavaga veefilter, 100 μm, maksimaalne temperatuur 60 °C. Saab ühendada kõrgsurvepesuriga. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 1".

Väikese võrguavaga veefilter, 100 μm, sobib kasutada maksimaalselt 60°C juures. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Ühendamiseks kõrgsurvepesuri külge. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 1".

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veeühendus (tollides) 1″
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Kokkusobivad masinad
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.