Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz

Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje.

Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
Pjeskarenje i mokro pjeskarenje pomoću visokotlačnog čistača
  • Poboljšano otapanje nečistoće
Posebna učinkovitost
  • Odstranjivanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća
Potpuna snaga čišćenja
  • Ciljano čišćenje tvrdokornih nečistoća
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 1,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 525 x 110 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Uklanjanje hrđe i boje
  • Tvrdokorne nečistoće
