Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.

15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Dĺžka (m) 15
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,4
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje