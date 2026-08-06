Mycí hlava HKF 30/14-E

Kompaktní čisticí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.

Kompaktní mycí hlava se ideálně hodí pro čištění vnitřních částí sudů a nádob se vstupním otvorem 65 milimetrů nebo více. Čisticí hlava je poháněna 24V AC 50/60 Hz elektromotorem. Nízké napětí 24 V zajišťuje maximální bezpečnost při použití čisticí hlavy ve vlhkých prostorech. Trysky se otáčejí kolem dvou os konstantní rychlostí a dosahují na každý centimetr nádoby. S hmotností pouhých 4,9 kilogramů nejsou potřeba žádné další závěsné zařízení. Tlak až 140 barů, 3000 l/h a maximální teplota vody 90 °C. Celková délka hlavy je 1256 milimetrů a hloubka ponoru je 915 milimetrů. Hlavici na čištění lze rychle a snadno připojit pomocí vysokotlaké hadice ke studenovodnímu nebo horkovodnímu vysokotlakému čističi.

Charakteristické znaky a výhody
Mycí hlava HKF 30/14-E: Poháněno elektromotorem 24 V 50/60 Hz.
Poháněno elektromotorem 24 V 50/60 Hz.
Konstantní rychlost otáčení bez ohledu na průtok vody nebo tlak vody. 24 V bezpečnostní napětí Zvýšená bezpečnost práce.
Mycí hlava HKF 30/14-E: Vysoká flexibilita
Vysoká flexibilita
Pomalé otáčení a vysoký pracovní tlak pro optimální výsledek čištění. Vhodné pro objem vody do 3000 l/h a vysoký tlak do 140 barů. Vhodné pro čištění vnitřků sudů, stejně jako středně velkých nádrží a také větších nádrží.
Mycí hlava HKF 30/14-E: Inteligentní design
Inteligentní design
Obzvláště přívětivé pro obsluhu a nízké nároky na servis. Snadná manipulace – Ovládání mycí hlavy v nádobě jednou rukou. Pravidelná rychlost otáčení pro konzistentní výsledky čištění.
Konstrukce z ušlechtilé oceli (1.4301)
  • Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost.
  • Vhodné pro vodu, která obsahuje čisticí prostředek Kärcher.
  • Vhodné pro teplotu vody do 90 °C.
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
  • Mnohostranně a flexibilně použitelné.
  • Vhodné pro čištění vnitřních prostor nádob se vstupními otvory od 65 mm.
  • S hmotností pouhých 4,9 kg nejsou potřeba žádné další závěsné zařízení.
Specifikace

Technické údaje

Připojení vysokého tlaku G3/8″
Pohon Elektrický
Počet trysek (Kusy) 1 / 4
Propustnost (l/h) 3000
Rychlost (rpm) 19
Montážní délka (mm) 915
Napětí (V) 24
Frekvence (Hz) 50 - 60
Tlak (bar) max. 140
Otevření nádrže (mm) min. 65
Teplota (°C) max. 90
Hmotnost (kg) 4,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1256
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Vhodné také pro čištění uvnitř IBC kontejnerů (nádrže)
  • Pro čištění uvnitř nádrží (průmysl, logistika, veřejné služby)
  • Pro čištění nádob v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu
  • K čištění nádob používaných pro přepravu chemických produktů
  • K čištění nádob používaných pro přepravu potravin
  • K čištění stacionárních kontejnerů v potravinářském a chemickém průmyslu
Příslušenství