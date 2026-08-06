Mycí hlava HKF 30/14-E
Kompaktní čisticí hlava z nerezové oceli pro čištění vnitřních prostor sudů a nádob s otvory 65 mm a více. Nabízí působivě nízkou hmotnost a konstantní rychlost otáčení pomocí elektromotoru.
Kompaktní mycí hlava se ideálně hodí pro čištění vnitřních částí sudů a nádob se vstupním otvorem 65 milimetrů nebo více. Čisticí hlava je poháněna 24V AC 50/60 Hz elektromotorem. Nízké napětí 24 V zajišťuje maximální bezpečnost při použití čisticí hlavy ve vlhkých prostorech. Trysky se otáčejí kolem dvou os konstantní rychlostí a dosahují na každý centimetr nádoby. S hmotností pouhých 4,9 kilogramů nejsou potřeba žádné další závěsné zařízení. Tlak až 140 barů, 3000 l/h a maximální teplota vody 90 °C. Celková délka hlavy je 1256 milimetrů a hloubka ponoru je 915 milimetrů. Hlavici na čištění lze rychle a snadno připojit pomocí vysokotlaké hadice ke studenovodnímu nebo horkovodnímu vysokotlakému čističi.
Charakteristické znaky a výhody
Poháněno elektromotorem 24 V 50/60 Hz.Konstantní rychlost otáčení bez ohledu na průtok vody nebo tlak vody. 24 V bezpečnostní napětí Zvýšená bezpečnost práce.
Vysoká flexibilitaPomalé otáčení a vysoký pracovní tlak pro optimální výsledek čištění. Vhodné pro objem vody do 3000 l/h a vysoký tlak do 140 barů. Vhodné pro čištění vnitřků sudů, stejně jako středně velkých nádrží a také větších nádrží.
Inteligentní designObzvláště přívětivé pro obsluhu a nízké nároky na servis. Snadná manipulace – Ovládání mycí hlavy v nádobě jednou rukou. Pravidelná rychlost otáčení pro konzistentní výsledky čištění.
Konstrukce z ušlechtilé oceli (1.4301)
- Vysoce kvalitní materiál pro dlouhou životnost.
- Vhodné pro vodu, která obsahuje čisticí prostředek Kärcher.
- Vhodné pro teplotu vody do 90 °C.
Nízká hmotnost a kompaktní rozměry
- Mnohostranně a flexibilně použitelné.
- Vhodné pro čištění vnitřních prostor nádob se vstupními otvory od 65 mm.
- S hmotností pouhých 4,9 kg nejsou potřeba žádné další závěsné zařízení.
Specifikace
Technické údaje
|Připojení vysokého tlaku
|G3/8″
|Pohon
|Elektrický
|Počet trysek (Kusy)
|1 / 4
|Propustnost (l/h)
|3000
|Rychlost (rpm)
|19
|Montážní délka (mm)
|915
|Napětí (V)
|24
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Tlak (bar)
|max. 140
|Otevření nádrže (mm)
|min. 65
|Teplota (°C)
|max. 90
|Hmotnost (kg)
|4,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1256
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDC 60/16 VA
- HDC Advanced
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
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- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage *EU
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 St
- HD 7/17 MX Plus
- HD 8/18-4MX
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/16-4 ST-GAS
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- Profi HD 10/23-4 SX plus
- Profi HD 10/23-4S plus
Oblasti použití
- Vhodné také pro čištění uvnitř IBC kontejnerů (nádrže)
- Pro čištění uvnitř nádrží (průmysl, logistika, veřejné služby)
- Pro čištění nádob v potravinářském, kosmetickém a chemickém průmyslu
- K čištění nádob používaných pro přepravu chemických produktů
- K čištění nádob používaných pro přepravu potravin
- K čištění stacionárních kontejnerů v potravinářském a chemickém průmyslu