Suihkutettava vaha RM 821, 20l

Erittäin helposti levitettävä, suihkutettava autovaha, joka antaa erinomaisen kiillon maalipinnalle ja kuivaa sen tasaisesti tahroja jättämättä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 4
Paino (kg) 19,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,5
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 230 x 430
Suihkutettava vaha RM 821, 20l
Suihkutettava vaha RM 821, 20l
Suihkutettava vaha RM 821, 20l
Suihkutettava vaha RM 821, 20l
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Käyttökohteet
  • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät
  • Henkilöautot
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