Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m

Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízátfolyást tesz lehetővé.

A Performance Plus 1/2" átmérőjű és 20 méter hosszú minőségi kerti tömlő ideális kisebb és közepes méretű területek és kertek öntözéséhez. A kiváló minőségű, továbbfejlesztett tapintású többrétegű szövet érezhetően jobban kézhez áll, és a Kärchertől származó újdonságot különösen robusztussá, rugalmassá és rendkívül törésállóvá – így egy valódi, állandó vízátfolyású öntözőbajnokká teszi. Ezenfelül a kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – ezáltal az egészségre teljesen ártalmatlan. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védi az anyagot, és a fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében. A repesztőnyomás 45 bar. Emellett a víztömlő rendkívül hőálló −20 és +60 °C között. Erre a kerti tömlőre 15 év garanciát adunk.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
  • Rugalmasság és törésállóság az optimális vízátfolyás biztosításához.
20 méter
  • Kisebb és közepes méretű területek, kertek és egyéb területek öntözéséhez.
A nagy falvastagságú minőségi szövetnek köszönhetően akár 45 bar nyomásnak is képes ellenállni
  • KEMÉNY
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
  • A könnyű kezelhetőségért
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
  • Minőségi tömlő.
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
  • A különösen hosszú élettartamért.
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
  • Környezetbarát és egészségre ártalmatlan
UV-álló külső fedőréteg
  • Rendkívül időjárásálló.
15 év garancia
  • Hosszú élettartam és kimagasló minőség.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 1/2″
Tömlőhossz (m) 20
Szín fekete
Súly (kg) 2,7
Csomagolási súly (kg) 2,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 280 x 280 x 130
Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m
Kompatibilis készülékek