A Performance Plus 1/2" átmérőjű és 20 méter hosszú minőségi kerti tömlő ideális kisebb és közepes méretű területek és kertek öntözéséhez. A kiváló minőségű, továbbfejlesztett tapintású többrétegű szövet érezhetően jobban kézhez áll, és a Kärchertől származó újdonságot különösen robusztussá, rugalmassá és rendkívül törésállóvá – így egy valódi, állandó vízátfolyású öntözőbajnokká teszi. Ezenfelül a kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – ezáltal az egészségre teljesen ártalmatlan. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védi az anyagot, és a fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében. A repesztőnyomás 45 bar. Emellett a víztömlő rendkívül hőálló −20 és +60 °C között. Erre a kerti tömlőre 15 év garanciát adunk.