Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -20m
Rugalmas és rendkívül törésálló a kiváló minőségű többrétegű szövetnek köszönhetően: az új Performance Plus 1/2"-os 20 méter hosszú kerti tömlő. Állandó vízátfolyást tesz lehetővé.
A Performance Plus 1/2" átmérőjű és 20 méter hosszú minőségi kerti tömlő ideális kisebb és közepes méretű területek és kertek öntözéséhez. A kiváló minőségű, továbbfejlesztett tapintású többrétegű szövet érezhetően jobban kézhez áll, és a Kärchertől származó újdonságot különösen robusztussá, rugalmassá és rendkívül törésállóvá – így egy valódi, állandó vízátfolyású öntözőbajnokká teszi. Ezenfelül a kerti tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes – ezáltal az egészségre teljesen ártalmatlan. Az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védi az anyagot, és a fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében. A repesztőnyomás 45 bar. Emellett a víztömlő rendkívül hőálló −20 és +60 °C között. Erre a kerti tömlőre 15 év garanciát adunk.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
- Rugalmasság és törésállóság az optimális vízátfolyás biztosításához.
20 méter
- Kisebb és közepes méretű területek, kertek és egyéb területek öntözéséhez.
A nagy falvastagságú minőségi szövetnek köszönhetően akár 45 bar nyomásnak is képes ellenállni
- KEMÉNY
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
- A könnyű kezelhetőségért
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
- Minőségi tömlő.
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
- A különösen hosszú élettartamért.
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
- Környezetbarát és egészségre ártalmatlan
UV-álló külső fedőréteg
- Rendkívül időjárásálló.
15 év garancia
- Hosszú élettartam és kimagasló minőség.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|1/2″
|Tömlőhossz (m)
|20
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,7
|Csomagolási súly (kg)
|2,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|280 x 280 x 130
